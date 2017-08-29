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Aslı Zen;Bebeğim tutmadı

Aslı Zen ikinci kez anne olacağının müjdesini geçen gün sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurmuştu:

Aslı Zen;Bebeğim tutmadı

Aslı Zen ikinci kez anne olacağının müjdesini geçen gün sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurmuştu:

29 Ağustos 2017 Salı 12:42
Aslı Zen;Bebeğim tutmadı

Aslı Zen "Bebeğim tutmadı"

   Aslı Zen ikinci kez anne olacağının müjdesini geçen gün sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurmuştu: ''Rabbim ol der ve olur... Şükür yarabbi çok şükür! Benimle dua eden destek olan herkese teşekkür. Allah razı olsun hepinizden.''

   Aslı Zen'den bugün ise kötü haber geldi. Şarkıcı düşük yaptığını yine sosyal medya hesabından böyle duyurdu: ''Aslında heyecanlanmıştık. Çok üzgünüm...Bebeğim tutmadı.Kimyasal gebelik olduğunu öğrendik şimdi. Umarım gebelik haberi bekleyen tüm anne adayları güzel hayırlı sonuçlar alırsınız...''

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Son Güncelleme: 29.08.2017 12:55
Anahtar Kelimeler:
Aslı Zen
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