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21 Haziran 2017 Çarşamba 11:28

Ata Demirel ve yakın korumaları

Sanatçı Ata Demirel sosyal medyadan yakın korumalar diye paylaştığı fotografla herkesi yine güldürmeyi başardı

Ata Demirel ve yakın korumaları
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Ata Demirel ve yakın korumaları
   Sanatçı Ata Demirel sosyal medyadan yakın korumalar diye paylaştığı fotografla herkesi yine güldürmeyi başardı.Teknesiyle Ege’de keyifli anlar yaşayan Ata Demirer, önceki gün bir kahve içmek için Yunanistan’a geçti. Kızgın güneşten gölgeye kaçıp dinlenen komedyen, selfie çektiği sırada objektife poz veren sevimli kedileri gördü. 5 kedinin hemen arkasında beklediğini fark eden Ata Demirer, bu karesini, “Yakın korumalar” notuyla paylaşarak herkesi güldürdü.

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Anahtar Kelimeler
Ata DemirelYakın Korumaları
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