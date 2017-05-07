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07 Mayıs 2017 Pazar 22:57

Avrupa yakasını sevmiyorum

Sanatçı yıldız Tilbe kendisine verilecek ödülü almaya  avrupa yakasını sevmiyorum diyerek gitmedi

Avrupa yakasını sevmiyorum
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Avrupa yakasını sevmiyorum
    Sanatçı yıldız Tilbe kendisine verilecek ödülü almaya  avrupa yakasını sevmiyorum diyerek gitmedi.“Tuna Kiremitçi ve Arkadaşları” albümünde yer alan “Yine Sevebilirim” şarkısı Radyo Boğaziçi’nin düzenlediği ödül töreninde en iyi düet ödülüne layık bulunduKiremitçi törende yerini alsa da Yıldız Tilbe yanında yoktu. Sanatçının geceye katılmama gerekçesi şaşırtıcıydı: “Avrupa yakasını sevmiyorum. Tuna benim yerime de ödülü alır, sevgilerimi iletir.”
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