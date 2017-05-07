Sanatçı yıldız Tilbe kendisine verilecek ödülü almaya avrupa yakasını sevmiyorum diyerek gitmedi.“Tuna Kiremitçi ve Arkadaşları” albümünde yer alan “Yine Sevebilirim” şarkısı Radyo Boğaziçi’nin düzenlediği ödül töreninde en iyi düet ödülüne layık bulunduKiremitçi törende yerini alsa da Yıldız Tilbe yanında yoktu. Sanatçının geceye katılmama gerekçesi şaşırtıcıydı: “Avrupa yakasını sevmiyorum. Tuna benim yerime de ödülü alır, sevgilerimi iletir.”
Avrupa yakasını sevmiyorum
Sanatçı yıldız Tilbe kendisine verilecek ödülü almaya avrupa yakasını sevmiyorum diyerek gitmedi
Sanatçı yıldız Tilbe kendisine verilecek ödülü almaya avrupa yakasını sevmiyorum diyerek gitmedi.“Tuna Kiremitçi ve Arkadaşları” albümünde yer alan “Yine Sevebilirim” şarkısı Radyo Boğaziçi’nin düzenlediği ödül töreninde en iyi düet ödülüne layık bulunduKiremitçi törende yerini alsa da Yıldız Tilbe yanında yoktu. Sanatçının geceye katılmama gerekçesi şaşırtıcıydı: “Avrupa yakasını sevmiyorum. Tuna benim yerime de ödülü alır, sevgilerimi iletir.”