Avşar kızı fena patladı

Ünlü oyuncu Hülya Avşar,lüks araçlarıyla motor gürültüsü çıkaranlara fena patladı.Geçen akşam gazetecilerin sorularını yanıtlarken yanından geçen Ferrari marka aracın çıkardığı motor gürültüsüne sinirlendi ve tepkisini, “Çakacaksın ağızlarının ortasına iki tane. Param var diye gösteriş yapmak için bu sesi çıkartan aletler insanları rahatsız ediyor. Arabaya küfür etmekten beğenemiyorsun” sözleriyle gösterdi.
Hülya Avşar, Londra'da okuyan kızı Zehra hakkındaki sorulara da “Zehra bu sene dönüyor. Buradaki arkadaşlarını orada bulamadı. Burada mimarlık kazanmıştı, onu dondurmuştuk. Londra'ya dönüp dönmeyeceğine yazın karar vereceğiz” diye yanıt verdi.