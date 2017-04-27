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27 Nisan 2017 Perşembe 09:15

Avşar kızı fena patladı

Avşar kızı fena patladı
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Avşar kızı fena patladı
   Ünlü oyuncu Hülya Avşar,lüks araçlarıyla motor gürültüsü çıkaranlara fena patladı.Geçen akşam gazetecilerin  sorularını yanıtlarken yanından geçen Ferrari marka aracın çıkardığı motor gürültüsüne sinirlendi ve tepkisini, “Çakacaksın ağızlarının ortasına iki tane. Param var diye gösteriş yapmak için bu sesi çıkartan aletler insanları rahatsız ediyor. Arabaya küfür etmekten beğenemiyorsun” sözleriyle gösterdi.
   Hülya Avşar, Londra'da okuyan kızı Zehra hakkındaki sorulara da “Zehra bu sene dönüyor. Buradaki arkadaşlarını orada bulamadı. Burada mimarlık kazanmıştı, onu dondurmuştuk. Londra'ya dönüp dönmeyeceğine yazın karar vereceğiz” diye yanıt verdi.
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