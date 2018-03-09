Avşar kızına bir tepki de kadınlardan geldi

Sanatçı Hülya Avşar'ın kadınlar hakkında kullandığı sözlere tepkiler çığ gibi büyüyor.Hülya Avşar'ın, "Erkek çalışsın, kadın evde çocuklarını kendi büyütsün, yemeğini yapsın, kocasını karşılasın" sözlerine tepki dinmiyor. Avşar kızına İstanbul'da düzenlenen 8 Mart yürüyüşünde de tepki gösterildi.“Kadın evde çocuk büyütsün, kocasını karşılasın” diyen Hülya Avşar’a bir tepki de 8 Mart yürüyüşünden geldi.İstiklal Caddesi’nde akşam saatlerinde düzenlenen yürüyüşte zaman zaman Hülya Avşar aleyhine sloganlar atıldı. Hülya Avşar için açılan “Hülya neden böyle, Hülya derdini söyle” döviziyle dikkatlerden kaçmadı.

Sözcü