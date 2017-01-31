Ünlü bir restaurantta önceki akşam sahne Hülya Avşar, içini gösteren kıyafetle magazin gündemine oturdu.53 Yaşındaki Hülya Avşar, Günay Restaurant’ta Melih Yazgan imzalı transparan bir elbiseyle sahneye çıktı. Avşar, cüretkâr görüntüsüyle herkesi şaşırttı. Avşar’ın elbisesi modeli itibariyle ‘İç çamaşırı ‘giymemiş mi’ sorularını beraberinde getirdi. İçi dışı ortada olan Hülya Avşar ise kıyafetinden ve kendinden fazlasıyla memnun görünüyordu.
Avşar kızından cesur kıyafet
Ünlü bir restaurantta önceki akşam sahne Hülya Avşar, içini gösteren kıyafetle magazin gündemine oturd
Ünlü bir restaurantta önceki akşam sahne Hülya Avşar, içini gösteren kıyafetle magazin gündemine oturdu.53 Yaşındaki Hülya Avşar, Günay Restaurant’ta Melih Yazgan imzalı transparan bir elbiseyle sahneye çıktı. Avşar, cüretkâr görüntüsüyle herkesi şaşırttı. Avşar’ın elbisesi modeli itibariyle ‘İç çamaşırı ‘giymemiş mi’ sorularını beraberinde getirdi. İçi dışı ortada olan Hülya Avşar ise kıyafetinden ve kendinden fazlasıyla memnun görünüyordu.