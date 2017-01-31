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31 Ocak 2017 Salı 13:54

Avşar kızından cesur kıyafet

 Ünlü bir restaurantta önceki akşam sahne Hülya Avşar, içini gösteren kıyafetle magazin gündemine oturd

Avşar kızından cesur kıyafet
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Avşar kızından cesur kıyafet

   Ünlü bir restaurantta önceki akşam sahne Hülya Avşar, içini gösteren kıyafetle magazin gündemine oturdu.53 Yaşındaki Hülya Avşar, Günay Restaurant’ta Melih Yazgan imzalı transparan bir elbiseyle sahneye çıktı. Avşar, cüretkâr görüntüsüyle herkesi şaşırttı. Avşar’ın elbisesi modeli itibariyle ‘İç çamaşırı ‘giymemiş mi’ sorularını beraberinde getirdi. İçi dışı ortada olan Hülya Avşar ise kıyafetinden ve kendinden fazlasıyla memnun görünüyordu.

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