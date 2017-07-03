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03 Temmuz 2017 Pazartesi 20:36

Avşar kızından cesur poz

 Sanatçı Hülya Avşar sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımla binlerce beğeni topladı

Avşar kızından cesur poz
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Avşar kızından cesur poz
   Sanatçı Hülya Avşar sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımla binlerce beğeni topladı.54 yaşındaki Hülya Avşar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam etti. Son olarak sosyal medya hesabından sütyenli fotoğrafını paylaşan Avşar, dakikalar içinde binlerce beğeni almayı başardı. İşte Hülya Avşar’ın cesur paylaşımı;

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Hülya Avşar
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