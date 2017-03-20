Ünlü oyuncu Şebnem Bozok'a nazar değdi.Ayak parmaklarını kırdı.Geçtiğimiz günlerde kadrosunda yer aldığı ‘Tatlım Tatlım’ filminin galasında muhabirlerin karşısına çıkan Şebnem Bozoklu sadece başarılı oyunculuğuyla değil, aynı zamanda zayıflamış yeni görüntüsüyle de dikkatleri üzerine çekmişti.
Başarılı oyuncu sosyal medya hesabından ayak parmaklarının bandajlı halini paylaşarak altına da şu satırları yazdı:“Dün gece önce kanepeye oradan sehpaya vurmak suretiyle güzelce kırdım sol ayağımın parmaklarını. Aferin bana. Yine şampiyon Şebo… Güleceğiz tabii ya ne yapacaktık!”