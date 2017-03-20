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20 Mart 2017 Pazartesi 14:02

Ayak parmaklarını kırdı

Ayak parmaklarını kırdı
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Ayak parmaklarını kırdı
   Ünlü oyuncu Şebnem Bozok'a nazar değdi.Ayak parmaklarını kırdı.Geçtiğimiz günlerde  kadrosunda yer aldığı ‘Tatlım Tatlım’ filminin galasında muhabirlerin karşısına çıkan Şebnem Bozoklu sadece başarılı oyunculuğuyla değil, aynı zamanda zayıflamış yeni görüntüsüyle de dikkatleri üzerine çekmişti.
   Başarılı oyuncu sosyal medya hesabından ayak parmaklarının bandajlı halini paylaşarak altına da şu satırları yazdı:“Dün gece önce kanepeye oradan sehpaya vurmak suretiyle güzelce kırdım sol ayağımın parmaklarını. Aferin bana. Yine şampiyon Şebo… Güleceğiz tabii ya ne yapacaktık!”
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Şebnem Bozok
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