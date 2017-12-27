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Aylin'den Seren'e "Sen cahil bile değilsin"

 Hande Yener, Seren Serengil arasındaki kavgaya Aylin Çoşkun'da dahil oldu.

Aylin'den Seren'e "Sen cahil bile değilsin"

 Hande Yener, Seren Serengil arasındaki kavgaya Aylin Çoşkun'da dahil oldu.

27 Aralık 2017 Çarşamba 13:55
Aylin'den Seren'e "Sen cahil bile değilsin"

Aylin'den Seren'e "Sen cahil bile değilsin"

   Hande Yener, Seren Serengil arasındaki kavgaya Aylin Çoşkun'da dahil oldu.Seren Serengil ile Hande Yener arasında yaşanan kavgada yeni bir cephe daha açıldı. Olaya Aylin Coşkun da dahil oldu. Coşkun 14 yıl sonra çıkardığı "Sinsirella" isimli şarkısıyla telifmetre listelerinde üst sıralarda kendisine yer buldu. Seren Serengil yorumcusu olduğu "Duymayan Kalmasın" programında Aylin Coşkun'un Hande Yener'in yakın arkadaşı olduğu için o listede olduğunu iddia etti.  

   Seren Serengil'in bu iddiasının ardından Aylin Coşkun Twitter'dan bir açıklamada bulundu. Coşkun, "Parayla olsa diğer şarkılarımı da 1 numara yapardım. Cahil! Ben Hande Yener'in arkadaşıyım diye 1 numarada değilim! (Biz kardeşiz ayrıca) Hem telifmetre hem radyomonitörde birinciyim. Şarkı patladı diyemiyor musun? 14 yıldır bu işi yapıyorum!" dedi.

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İşte Aylin Coşkun'un o paylaşımı:

Son Güncelleme: 27.12.2017 15:07
Anahtar Kelimeler:
Hande YenerSeren SerengilAylin Çoşkun
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