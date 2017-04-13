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13 Nisan 2017 Perşembe 16:49

Ayrıldıktan sonra ilk kez konuştu

 Erkan Çelik Seda Sayan'la ayrıldıktan sonra ilk kez konuştu

Ayrıldıktan sonra ilk kez konuştu
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Ayrıldıktan sonra ilk kez konuştu
   Erkan Çelik Seda Sayan'la ayrıldıktan sonra ilk kez konuştu.Bugüne kadar ayrılmaları ve ilişkileri hakkında konulmayan Erkan Çelik,suskunluğunu bozdu ve şöyle konuştu;“Bugüne kadar bu ilişki hakkında bir açıklama yaptım ve ondan sonra konuşmadım ama sayın Seda Sayan’ın her defasında bir yerlerden gönderme yaparak ve gerek magazinci arkadaşlara cevap vererek “bu ilişki bitti, ben bir ilişkiyi bitirirsem geri dönüş olmaz, sadece iş ilişkimiz devam ediyor” gibi yaptığı göndermelerden sıkıldığımı belirterek iş ilişkimizi benim tarafımdan bitirildiğini ve hiçbir ilişkimizin kalmadığını burada belirtmek isterim. Ben biten bir ilişkinin ardından arkadaş kalacak yapıda biri değilim. Ne ilişkimiz ne de dostluğumuz kalmamıştır…
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Anahtar Kelimeler
Erkan ÇelikSeda Sayan
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