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13 Nisan 2017 Perşembe 14:37

Ayrılık çok üzdü

Ayrılık çok üzdü
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Ayrılık çok üzdü
   Manken Didem Soydan ile evliliğe giden ilişkisini geçtiğimiz aylarda sonlandıran Can Bonomo, oyuncu Öykü Karayel ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Ancak bu aşk beklendiği kadar uzun sürmedi.Çift birlikteliklerinin üç ayın sonunda yollarını ayırma kararı aldı. Öykü Karayel önceki gün ikizi Ezgi Karayel’le birlikte Karaköy'de görüntülendi. Bir restoranda ikiziyle saatlerce dertleşen Öykü Karayel, makyajsız ve üzgün haliyle görüntü verememek için başını öne eğdi.
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Anahtar Kelimeler
Can BonomoÖykü Karayel
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