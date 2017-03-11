Ayrılık konusunda açıklama yaptı
Ünlü sanatçı Seda Sayan,söz yazarı Erkan Çelik'le ilişkisinin bittiğine dair haberlere yazılı açıklamayla yanıt verdi
Seda Sayan’ın açıklaması şöyle;
“Söz yazarı Erkan Çelik ile sevgi, saygı ve sadakat çerçevesinde devam eden beraberliğimizde aşkı, dostluğu ve iş arkadaşlığını hepinizin gözleri önünde yaşadık. Hayatın yüklerini beraber omuzlayıp büyük emeklerle var ettiğimiz bu ilişkide, gerek yoğun iş hayatlarımızın gerekse 6 yıllık beraberliğin getirmiş olduğu yorgunlukla maalesef ilişkimizi tüketme noktasına geldik. Bu sebeple ayrılığın bizler açısından yapılacak en doğru tercih olduğuna karar verdik. Bu ayrılık elbette ki sadece aramızdaki aşk ilişkisi ile sınırlı kalacaktır. İş arkadaşlığımız ve dostluğumuz bakidir. Öyle ki Erkan Bey ile yapımcılarımızı değiştirme gereği bile hissetmedik. Tüm bu süreçte birbirimize verdiğimiz kıymet hiç eksilmemiş hatta artmıştır. Bundan sonrası için birbirimizin mutluluğundan başka bir temennimiz olamaz.”