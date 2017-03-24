Ayşe Hatun Önal'ın Cem aşkı
Yaklaşık 2 sene önce ünlü komedyen Cem Yılmaz’la aşk yaşayan Ayşe Hatun Önal, önceki akşam genç şarkıcı Cem Belevi ile objektiflere yansıdı.Yaklaşık 2 sene önce ünlü komedyen Cem Yılmaz'la aşk yaşayan Ayşe Hatun Önal, Cem Belevi ile objektiflere yansıdı.Ayşe Hatun Önal, bir süredir isminin birlikte anıldığı şarkıcı Cem Belevi ile birlikte önceki akşam Arnavutköy'de bir mekan çıkışında görüntülendi.Aşıklar, görüntülenince panik yaşadı. Önal ve Belevi, Arnavutköy'den aynı otomobille ayrıldı. Önal soruları yanıtlamazken Belevi, “Aşk haberleri doğru mu?” sorusuna, “Doğrudur” yanıtını vererek aşklarını ilan etti.
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