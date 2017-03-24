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24 Mart 2017 Cuma 06:24

Ayşe Hatun Önal'ın Cem aşkı

Yaklaşık 2 sene önce ünlü komedyen Cem Yılmaz’la aşk yaşayan Ayşe Hatun Önal, önceki akşam genç şarkıcı Cem Belevi ile objektiflere yansıdı.

Ayşe Hatun Önal'ın Cem aşkı
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Ayşe Hatun Önal'ın Cem aşkı
  Yaklaşık 2 sene önce ünlü komedyen Cem Yılmaz’la aşk yaşayan Ayşe Hatun Önal, önceki akşam genç şarkıcı Cem Belevi ile objektiflere yansıdı.Yaklaşık 2 sene önce ünlü komedyen Cem Yılmaz'la aşk yaşayan Ayşe Hatun Önal, Cem Belevi ile objektiflere yansıdı.Ayşe Hatun  Önal, bir süredir isminin birlikte anıldığı şarkıcı Cem Belevi ile birlikte önceki akşam Arnavutköy'de bir mekan çıkışında görüntülendi.Aşıklar, görüntülenince panik yaşadı. Önal ve Belevi, Arnavutköy'den aynı otomobille ayrıldı. Önal soruları yanıtlamazken Belevi, “Aşk haberleri doğru mu?” sorusuna, “Doğrudur” yanıtını vererek aşklarını ilan etti.
Sözcü

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Anahtar Kelimeler
Ayşe Hatun ÖnalCem YılmazCem Belevi
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