Ayşe Hatun Önal’a 6 yıla kadar hapis cezası istendi

“Olay” adını verdiği yeni şarkısı ile gündemde olan Ayşe Hatun Önal, 23 Nisan gecesi trafik çevirmesine takıldı.

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