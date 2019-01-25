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 Ayşen Gruda son yolculuğuna uğurlandı

 Usta oyuncu Ayşen Gruda sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

 Ayşen Gruda son yolculuğuna uğurlandı

 Usta oyuncu Ayşen Gruda sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

25 Ocak 2019 Cuma 16:55
 Ayşen Gruda son yolculuğuna uğurlandı

 Ayşen Gruda son yolculuğuna uğurlandı

   Usta oyuncu Ayşen Gruda sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.Yeşilçam'ın usta sanatçısı Ayşen Gruda, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Usta oyuncunun cenazesi Zincirlikuyu Camii'ne getirildi. Torunu Emre Gruda tabutun başında dua etti. Ayşen Gruda cuma namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlandı.

 

   Annesi anlatırken konuşmakta güçlük çeken Elvan Gruda, "Söyleyecek çok söz var ama takatim yok. Onu herkes seviyor, övüyor, kucaklıyor... Ben de aynı duyguları paylaşıyorum ama bir farkla. Ben onun bebeğiyim. bütün Türkiye'nin ve sevenlerinin başı sağ olsun. Bu süreçte bizimle beraber olan acımızı paylaşan herkese çok teşekkür ediyorum. Ayşen Gruda'nın değerinin hepimiz farkındayız. Onun sanatçılığı, zekası, dürüstlüğü, insana olan saygısı, sanatındaki o başarısı inanılmaz... Burada bir sürü genç öğrencisi var. O insanlara o kadar çok şey kattı ki... Alkış almaları için yollarını açtı. Ona çok teşekkür ediyoruz. Saygı ve sevgiyle sonsuzluğa uğurluyoruz." dedi.

   Cenaze törenine Ayşen Gruda'nın eski eşi Yılmaz Gruda da katıldı. Usta oyuncu duygularını şu sözlerle anlattı: "Gözümün önünde binlerce resim var. Büyük bir yetenekti. Türk halkı onu bağrına bastı ve zirveye oturttu. Şimdi o zirveden yolcu. toprağı bol olsun, ışık içinde yatsın. Yeneceğine inandık, zorlandı. Her şey bir yere kadardı. Tanrının istediği oluyor. En güzel şekilde yanına aldı. Soyadımı taşımasından memnundum. O adla yürüdü çünkü... Çok ilkler yaptık onunla. Kabul etmek lazım ki çok sevdiğim kızımın da annesi. Güzel Yiğit'in anneannesiydi. madem ki benim soyadımla ad yaptı. Onunla da yürüyebilir. Halk onu öyle uğurladı..."

(Sözcü)

Anahtar Kelimeler:
Ayşen Gruda
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