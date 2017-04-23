Az konuşan erkeklerden hoşlanırım

Oyuncu Esra Dermancıoğlu, verdiği bir röportajda aşk için "Tutkulu aşık olmayacaksam olmayayım" diyerek hayattaki her şeyi tutkuyla yaptığını söyledi.Esra Dermancıoğlu, tutkunun kendisine iyi geldiği aşkı da tutkulu olacaksa istediğini söyledi.
Esra Dermancıoğlu, aşk konusunda şunları söyledi; "Öylesine olacaksa olmasın daha iyi. Arkadaşlarım bana dertlerini anlattıklarında onları güldürmeye çalışırım. Dramatik olaylar anlatmak için gelip evden kahkahalarla ayrıldıkları olmuştur. Gülmeliyiz, çünkü dünyada çok acı var.Az konuşan erkeklerden etkilenirim. Çok anlatan, sahne alanları ise sevmiyorum. Erkeğin doğasını, hayata bakışını, olaylara verdiği reaksiyonu daha sağlıklı buluyorum. Kadın olmanın o girift doğası çok yorucu. Kötülük yapmaya çok üşeniyorum."