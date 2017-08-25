Azra Akın'a Trakya Düğünü; Dünya güzeli kır bahçesinde evlendi

Dünya Güzeli Azra Akın Trakya düğünü ile evlendi

2002 yılı Dünya Güzellik Yarışması'nda Kraliçe tacını giyen Azra Akın için bugün Keşan'da Trakya düğünü düzenleniyor.

Türkiye'nin dünya güzeli Azra akın, erkek arkadaşı Atakan Koru ile Tekirdağ'da bir kır evinde düzenlenen sade nikah töreni ile evlendi. Nikah töreninde ünlü modacı Galia Lahav'ın tasarımından çıkan gelinlik giyen Azra Akın, yakınları için bugün Keşan'da yine bir kır bahçesinde yapılacak olan düğün töreninde Cemil İpekçi'nin elinden çıkan gelinlikle konuklarını ağırlayacak.

4 YILDIR BİRLİKTEYDİ

Müdel, oyuncu ve 2001 yılı Dünya Güzellik Kraliçesi Azra Akın, Atakan Koru ile 4 yıldır birlikte yaşıyordu. Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde sade bir törenle dünyaevine giren çifti ailesi ve yakın arkadaşları yalnız bırakmadı. Çiftin düğünü ise bugün (26 Ağustos Cuma günü) Edirne’nin Keşan ilçesinde yapılacak. Keşan'da yapılacak olan kır düğünü, geleneksel Trakya düğünü olmasını Azra Akın'ın istediği öğrenildi.