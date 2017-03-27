Ünlü karikatürist Bedri Koraman'a açılan babalık davası nedeniyle mezarı bugün açılıyor. Sinema ve tiyatro oyuncusu Meral Küçükerol'un açtığı davanın seyrini değiştirecek olan DNA testinden çıkacak sonuçlar merakle bekleniyor..

Babalık davası, mezar açtırdı: Koraman'ın kemiklerine DNA desti

Türkiye'nin uluslararası alanda yetiştirdiği usta karikatüristlerden'ın mezarı, babalık davası nedeniyle açıldı.Oyuncu Meral Küçükerol'un açtığı babalık davası sonucu karikatürist Bedri Koraman'ın mezarının açılması için çalışma başlatıldıSinema ve tiyatro oyuncusu Meral Küçükerol'un açtığı babalık davası sonucu merhum karikatürist'ın, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki mezarının açılması için çalışma başlatıldı.Bodrum'da, 30 Mayıs 2015'te vefat eden Koraman'a ait mezarın, DNA örneği alınmak üzere açılmasına karar verildiği öğrenildi.Bodrum adliyesinden gelen yetkililer gözetiminde, Bodrum Belediyesi Mezarlık Müdürlüğü ekipleri, Torba Mahallesi Mezarlığı'ndaki kabrin açılması için çalışma başlattı.Koraman'dan alınacak DNA örneği Adlı Tıp Kurumuna gönderilecek.Öte yandan Bedri Koraman'ın eşi Nil Koraman'ın yaşadığı üzüntü nedeniyle mezarlığa gelemediği ifade edildi.