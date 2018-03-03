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"Bacak açmakla olmuyor"

Oyuncu Neslihan Atagül ünlülere iisim vermeden eleştirdi

"Bacak açmakla olmuyor"

Oyuncu Neslihan Atagül ünlülere iisim vermeden eleştirdi

03 Mart 2018 Cumartesi 13:56
"Bacak açmakla olmuyor"

"Bacak açmakla olmuyor"

   Oyuncu Neslihan Atagül ünlülere iisim vermeden eleştirdi.En son Star TV'de yayınlanan Kara Sevda dizisinde 'Nihan' karakterini canlandıran Neslihan Atagül, konuk olduğu bir youtube programında sosyal medyadan sıklıkla yoga ve pilates paylaşımları yapan ünlü isimlere gönderme yaptı.En son Star TV’de yayınlanan Kara Sevda dizisinde ‘Nihan’ karakterini canlandıran Neslihan Atagül, fotoğrafçı Ayten Alpün’ün, YouTube kanalına konuk oldu.

   Evde gerçekleşen sohbet için heyecanlı olduğunu söyleyen oyuncu, “İşim, kamera önünde başka bir karakteri oynamak. Kamera karşısında Neslihan olunca, geriliyorum ve utanmama sebep oluyor. Başka bir karakteri canlandırdığım zaman, çok rahat olabiliyorum” dedi.Kadir Doğulu’yla evli olan Atagül, “Çocuk düşünüyor musunuz?” sorusuna, “Herhalde yaparım. Bu işler planlı mı oluyor, bilmiyorum. Sonuçta evlendik, çocuk güzel bir şey. “Hayalini kuramadığım bir yerdeyim. Hissini hiç bilmiyorum. Çocuk yapmayı kim istemez” cevabını verdi.

İnsanın kendine, “Çocuklar için, dünya ya da başka bir şey için ne yapabilirim?” sorusunu sormak gerektiğini söyleyen Atagül, “Bir şey yapamam diyorsun, ama belki vardır. Düşünmek çok değerli. İnsanları güzel düşünmeye teşvik etmeliyiz” şeklinde konuştu. Atagül’ün sohbetinin en dikkat çeken kısmı ise isim vermeden ünlülere yaptığı eleştiriydi. “Kime sorsan, pilates ve yogayla arınıyor. Bunu pratikte göremiyoruz. Bacak açmakla olmuyor, beynini arındırman gerekiyor” dedi.

Sözcü

Anahtar Kelimeler:
Neslihan Atagül
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