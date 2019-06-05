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Bakanı eşinin 100 dolarlık bayram harçlığına tepkiler sürüyor

Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, çalışanına el öptürüp dolar verirken çektirdiği fotoğrafı sosyal medyadan paylaşınca tepki çekti.

Bakanı eşinin 100 dolarlık bayram harçlığına tepkiler sürüyor

Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, çalışanına el öptürüp dolar verirken çektirdiği fotoğrafı sosyal medyadan paylaşınca tepki çekti.

05 Haziran 2019 Çarşamba 11:32
Bakanı eşinin 100 dolarlık bayram harçlığına tepkiler sürüyor

Bakanı eşinin 100 dolarlık bayram harçlığına tepkiler sürüyor

Turizm Bakan'nın eşi Pervin Ersoy'un bir çalışanına elini öptürerek 100 dolar verdiği kareyi paylaşması tepki çekti. Pervin Ersoy, fotoğrafı Alişan'ın yeğenlerine dolar vermesini ti'ye almak amacıyla paylaştığını söyledi.


Sosyal medyada bayramın ilk günü yayılan görüntülerde Turizm Bakanı'nın eşi Pervin Ersoy'un 100 dolarlık bayram harçlığı görüntüsünü tepkiler sürüyor. Şarkıcı, Alişan'ı ti'ye almak için çekilen görüntüler dün gün boyunca paylaşılırken, Pervin Ersoy konunun tepki çekeceğinin farkında olduğunu söyledi. Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un eşi Pervin Ersoy sosyal medya hesabından elini öpen bir kişi ile fotoğraf paylaştı. Bakan Ersoy'un eşi Pervin Ersoy karede elini öpen kişiye 100 dolar verirken fotoğraf çektirdiği görüldü. Sosyal medyada yayılan bu fotoğraf tepkilere neden oldu.

"TEPKİLERİNİZİ BİLECEK KADAR AKLIM VAR BENİM"

Pervin Ersoy eleştirilerin ardından şu mesajı paylaştı:

''Ya açıkladım espriyi ne olur yapmayın Allah aşkına Alişan dolar dağıtmış yeğenlerine bugün onu ti ye aldık. Yanımda çalışan personelime espri yaptık diye yazdım yapmayın ne olur ben o kadar salak mıyım açıklayarak koydum yine okumadan dünya kadar yazıyorsunuz. Sizlerin bu tepkilerini bilecek kadar aklım var benim. Lütfen yapmayın''

Anahtar Kelimeler:
Pervin ErsoyTurizm Bakanı100 Dolar
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