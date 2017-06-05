Bakanın eleştirdiği Tarkan'dan imalı paylaşım

Ünlü popstar Tarkan, Dünya Çevre Günü nedeniyle zeytin ağaçlı bir fotoğrafı ve yazıyı paylaştı. Bilindiğe üzere Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, aynı konuda yaptığı bir başka paylaşım nedeniyle Tarkan'a tepki göstermişti. Sanatçı Tarkan, '#DünyaÇevreGünü' hastag'i ile Eken Güven isimli kullanıcının Instagram'a yazdığı fotoğrafı ve yazıyı paylaştı. Paylaşımda "Millattan, beyaz adamın Amerika'yı keşfinden, TBMM'den, Birleşmiş Milletler'den daha eskiyim. İki bin yaşındayım. #BenBirZeytinAğacıyım" deniyor.Tarkan, zeytin ağaçlarıyla önergenin TBMM'de görüşülmesi sırasında da bir paylaşımda bulunmuştu. Tarkan, zeytinlik alanların imara ve sanayi tesislerine açılmasına tepki göstererek Twitter üzerindendemişti. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Tarkan’ın zeytinlik tepkisine ilişkin yaptığı yorumdaeleştirisini yapmıştı.Sözcü