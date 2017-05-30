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30 Mayıs 2017 Salı 16:22

Bakıcıya 3.000 TL 

İstanbul Aile Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Asena Atalay avukatı ile katıldı.

Bakıcıya 3.000 TL 
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Bakıcıya 3.000 TL 
 
İstanbul Aile Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Asena Atalay avukatı ile katıldı. Caner Erkin duruşmaya katılmadı. Erkin’i duruşmada avukatları temsil etti. Duruşmada çocuğun bakıcısı, piyano öğretmeni ve İngilizce öğretmeni tanık olarak dinlendi. Duruşmada tanık olarak dinlenen bakıcı Esma Demirbaş “1.5 yıldır çocuğun bakıcısıyım. 3 bin lira maaş alıyorum. Çocuk ana okuluna gidiyor. Yüzme kursuna gidiyor. İngilizce dersi alıyor. Giderleri kimin karşıladığını bilmiyorum” dediİngilizce ve piyano öğretmenleri de saati 250 liradan haftada 1-2 gün ders verdiklerini belirerek “Ders ücretlerini Asena Hanım’dan alıyoruz” dediler. Caner Erkin’in tanıklarının dinlenmesi için duruşma ertelendi. Asena Atalay, 6 yaşındaki oğlunun barınma giderleri, sağlık giderleri, özel okul, spor ve müzik eğitimi, gıda masrafı, ulaşım giderleri, bakıcı parası, özel yabancı dil eğitmen, dershane, yurt dışı okul, özel eğitmen, tatil masrafları için Caner Erkin’den aylık 50 bin TL iştirak nafakası istemişti.
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Anahtar Kelimeler
Caner ErkinAsena
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