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Baldızıyla cinsel ilişkisi ölümle sonlandı

ABD'de yaşayan Jason Farmer nişanlısının kardeşini yanlışlıkla boğarak öldürdü

Baldızıyla cinsel ilişkisi ölümle sonlandı

ABD'de yaşayan Jason Farmer nişanlısının kardeşini yanlışlıkla boğarak öldürdü

07 Mart 2018 Çarşamba 22:46
Baldızıyla cinsel ilişkisi ölümle sonlandı

Baldızıyla cinsel ilişkisi ölümle sonlandı

   ABD'de yaşayan Jason Farmer nişanlısının kardeşini sevişirken yanlışlıkla boğarak öldürdü.ABD’de bir adam nişanlısının kardeşini cinsel ilişki sırasında yanlışlıkla boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Korkunç olay ABD'de gündem oldu.ABD'nin Houston bölgesinde Pazartesi günü cinayet suçlamasıyla mahkemeye çıkan 34 yaşındaki Jason Farmer, nişanlısının kardeşi Angela Montante'yi yanlışlıkla öldürdüğünü iddia etti.ABD’nin Houston eyaletinde 34 yaşındaki Jason Farmer isimli adam, nişanlısının 23 yaşındaki kız kardeşi Angela Montante ile ilişkiye girmek için bir hotele gizlice gitti. Farmer, cinsel ilişki sırasında kızın boğazını sıktı. Genç kadının morardığını gören adam ellerini çekti ancak kısa bir süre genç kadın yaşamını yitirdi.Polisin gözaltına aldığı Farmer, kadının paniklemesi üzerine hemen durduğunu ancak buna rağmen Angela Montante'nin 3-5 dakika sonra öldüğünü öne sürdü. Korkunç olay ABD’de gündem oldu.

Sözcü

Son Güncelleme: 08.03.2018 04:26
Anahtar Kelimeler:
Jason Farmer
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