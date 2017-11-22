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Banu Alkan'ı yakalama kararı

Banu Alkan hakkında yakalama kararı olduğu haberlerine sanatçıdan açıklama geldi.

Banu Alkan'ı yakalama kararı

Banu Alkan hakkında yakalama kararı olduğu haberlerine sanatçıdan açıklama geldi.

22 Kasım 2017 Çarşamba 15:53
Banu Alkan'ı yakalama kararı

Banu Alkan'ı yakalama kararı

   Banu Alkan hakkında yakalama kararı olduğu haberlerine sanatçıdan açıklama geldi.Geçtiğimiz günlerde ulusal bir kanalda yayımlanan televizyon programında Bülent Ersoy ile Banu Alkan arasında çıkan tartışmada gerginlik artınca eski defterler açılmıştı. Diva, “Daha İzmir’deki şey ölmedi, Eylül Metin’in kredi kartlarını almışsınız, patlatmışsınız” deyince, Banu Alkan, “Hiç öyle bir şey yok. Ben kimsenin bir lirasına dahi tenezzül etmedim” demişti. Banu Alkan‘ın televizyon programındaki inkârı üzerine sinirlenen Eylül Metin, Alkan hakkında ‘Nitelikli Dolandırıcılık’ suçundan dava açtı.  

   Eylül Metin, bu ödemeden haberinin olmadığını ve Banu Alkan tarafından kendisine bir ödeme yapılmadığını aktardığı konuşmasında şunları söyledi: “Benim haberim ve onayım olmadan Banu Alkan için bir otelde 7 bin 200 TL çekim yapılmış. Bunu düzeltmesini istedim yapmadı. Ben otel ile konuştum yine gereken yapılmadı. Burada mevzu para değil. Banu’nun olaya yaklaşımı ve art niyetidir. Ama çıkmış hâlâ 600 TL’den söz ediyor. Yaşanan bu olaylar yargıya taşıdıktan sonra otel yetkilisi beni arayarak, özür diledi ve benim haklı olduğumu ifade ederek, bana ödeme yaptılar.”‘  

   Banu Alkan, kendisi hakkında çıkan “Dolandırıcılık suçundan savcılık tarafından aranıyor” haberlerine ateş püskürdü. SÖZCÜ’ye konuşan Banu Alkan, Eylül Metin, isimli kişinin kendisinin ismini kullanarak reklamını yaptığını ve bu olayın kendisiyle alakasız olduğunu ve tamamen otelin suçlu olduğunu söyledi. ON SEKİZ BİN TL HESAP ÖDEDİM Banu Alkan. “Ben zaten otelde kaldığım süre boyunca on sekiz bin TL otele ödeme yaptım. Kimsenin parasıyla hayatta işim olmaz. bu haberleri görünce şaşırdım ve avukatlarımla toplantı yaptım Eylül Metin‘e karşı dava açacağım” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Banu Alkan
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