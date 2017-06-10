﻿
Magazin:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

10 Haziran 2017 Cumartesi 21:45

Batman hayatını kaybetti

Batman filmi ile sinemaseverlerin gönlünde taht kuran efsanevi aktör Adams West hayatnı kaybetti

Batman hayatını kaybetti
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Batman hayatını kaybetti
    Batman filmi ile sinemaseverlerin gönlünde taht kuran efsanevi aktör Adams West hayatnı kaybetti.Ailesinin yaptığı açıklamaya göre 1928 doğumlu Adam West, eşinin, çocuklarının ve torunlarının yanı başında huzur içinde gözlerini yumdu. Adam West, bir süredir lösemi ile mücadele ediyordu.  
   Adam West'in ailesi yaptığı duyuruda "Babamız kendisini her zaman parlak şövalye olarak görürdü ve hayranlarının hayatlarına olumlu bir etki bırakmayı amaçlardı. Her zaman kahramanımızdı ve öyle olmaya devam edecek" ifadelerini kullandı. Adam West, 63 yıllık meslek hayatında Batman karakterine hayat vermesinin yanı sıra, kült animasyon dizileri Family Guy ve Simpsons'da da sesiyle yer aldı.
Posta

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
BatmanAdams WestHayatını Kaybetti
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dizi bitmeden aşkları bitti Dizi bitmeden aşkları bitti
Meryem Uzerli'nin dans videosu: Dansetti ortalık yıkıldı Meryem Uzerli'nin dans videosu: Dansetti ortalık...
Adriana Lima hamile mankeni karnından öptü Adriana Lima hamile mankeni karnından öptü
Gülşen'in giydiği kıyafetler 7.500 TL Gülşen'in giydiği kıyafetler 7.500 TL
Hande Yener'in zirve keyfi Hande Yener'in zirve keyfi
Defne Samyeli'nin bikinili pozuna beğeni yağdı Defne Samyeli'nin bikinili pozuna beğeni yağdı
Yukarı Çık

Dizi bitmeden aşkları bitti
İçerde dizisinin sevilen iki karakterinin aşkları dizi bitmeden sona erdi.

Haberi Oku