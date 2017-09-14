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Bayram harçlıklarından annesinin faturasını ödedi

Sanatçı Gülben Ergen sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla dikkat çekti.

Bayram harçlıklarından annesinin faturasını ödedi

Sanatçı Gülben Ergen sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla dikkat çekti.

14 Eylül 2017 Perşembe 10:26
Bayram harçlıklarından annesinin faturasını ödedi

Bayram harçlıklarından annesinin faturasını ödedi

   Sanatçı Gülben Ergen sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla dikkat çekti. Elektrik faturasının ödendiğine dair bir fotoğrafı hesabından paylaşan Ergen altına da bu notun hikayesini yazdı. İşte Gülben Ergen’in duygu yüklü o paylaşımı:

   “Elektrik, su, doğalgaz faturalarımız posta kutumuza geldiğinde çocuklara birlikte alıyoruz. Bugün onlar benden önce almışlar. Eve geldiğimde odamda, yatağımın ucunda bu zarf vardı… Yaz sonu toplantı yapmıştık hepimiz. Bütçelerimizi belirledik. Kışa bir tatil daha yapabilmemiz için elektriklerimizi kapatmamız gerektiğini, suyumuzu boşa harcamamız gerektiğini, yemeklerimizi, giyeceklerimizi özenle kullanmamız gerektiğini konuşmuştuk. Okullar başlayacağı için yeni çanta, ayakkabı, forma, okul kitapları, defter, kalem kutusu gibi ihtiyaçlarını alırken geçen sene kullandıklarını her sene olduğu gibi ihtiyacı olan çocuklara göndermek üzere birlikte koliledik ve içine el yazımızla “güle güle kullanın” yazdık. Şu an sizlere bu satırları yazarken ağlıyorum… ‘Anne evimize tek başına bakıyor bunu unutmayın’ demiştim onlara. Anne ekrana çıkınca, konsere gidince para kazanıyor ve biz öyle evimize, buzdolabımıza, üstümüze, yeni şeyler, oyunlar alabiliyoruz diye anlatmıştım. Bazı arkadaşlarında gördükleri ve bizde neden olmadığını sordukları şeyler de vardı. Onların da bizde olamayışının sebeplerini gözlerinin içine bakarak izah etmiştim. Oğlum bu ay biriktirdiği bayram harçlıklarından evimizin elektrik faturasını beyaz bir zarfa not yazarak ödüyor… Yaşı 8″

Sözcü

Son Güncelleme: 14.09.2017 10:31
Anahtar Kelimeler:
Gülben Ergen
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