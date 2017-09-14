Bayram harçlıklarından annesinin faturasını ödedi

Sanatçı Gülben Ergen sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla dikkat çekti. Elektrik faturasının ödendiğine dair bir fotoğrafı hesabından paylaşan Ergen altına da bu notun hikayesini yazdı. İşte Gülben Ergen’in duygu yüklü o paylaşımı:

Sözcü