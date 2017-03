Bekaretini para karşılığı sattı

Rumen Aleexandra Kefren, bekâretini 2.3 milyon euro'ya (Yaklaşık 9 milyon TL) sattığını açıkladı.Romanya'daki ailesine yeni bir ev almak istediğini söyleyerek geçtiğimiz aylarda bekâretini satışa çıkaran Aleexandra Kefren, bir kez daha uluslararası basında kendine yer buldu.18 yaşındaki Kefren, geçen Kasım ayında İngiliz televizyonu ITV'de yayımlanan "This Morning" (Bu Sabah) programına çıkarak, bekâretini satmak istediğini açıklamıştı.Hollywood yapımı "Indecent Proposal" (Ahlaksız Teklif) filmini izlediğinde bu kararı verdiğini söyleyen Kefren, elde edeceği parayla da Romanya'daki ailesi için yeni bir ev almayı planladığını söylemişti.İngiliz basınında çıkan haberlere göre Kefren, ilk cinsel deneyimini yaşamak için Hong Konglu bir iş adamıyla 2.3 milyon euro (Yaklaşık 9 milyon TL) karşılığında anlaştı.İngiliz The Mirror gazetesinin haberine göre, bu anlaşma Almanya merkezli bir eskort sitesi aracılığıyla gerçekleşirken, Hong Konglu milyonerin ismi açıklanmadı.ITV'de yayımlanan "This Morning" (Bu Sabah) programının sunucularından Phillip Schofield, genç kadının açıklamaları karşısında şaşkınlığın gizleyememişti.Kefren, "Çok fakir bir ülkede yaşıyorum. Bu yüzden anne babama yardım etmem lazım" diyerek, aldığı kararı savunmuştu.Posta