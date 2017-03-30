﻿
Magazin:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

30 Mart 2017 Perşembe 20:11

Bekaretini para karşılığı sattı

 Rumen Aleexandra Kefren, bekâretini 2.3 milyon euro'ya (Yaklaşık 9 milyon TL) sattığını açıkladı

Bekaretini para karşılığı sattı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Bekaretini para karşılığı sattı
   Rumen Aleexandra Kefren, bekâretini 2.3 milyon euro'ya (Yaklaşık 9 milyon TL) sattığını açıkladı.Romanya'daki ailesine yeni bir ev almak istediğini söyleyerek geçtiğimiz aylarda bekâretini satışa çıkaran Aleexandra Kefren, bir kez daha uluslararası basında kendine yer buldu.
   18 yaşındaki Kefren, geçen Kasım ayında İngiliz televizyonu ITV'de yayımlanan "This Morning" (Bu Sabah) programına çıkarak, bekâretini satmak istediğini açıklamıştı.Hollywood yapımı "Indecent Proposal" (Ahlaksız Teklif) filmini izlediğinde bu kararı verdiğini söyleyen Kefren, elde edeceği parayla da Romanya'daki ailesi için yeni bir ev almayı planladığını söylemişti.
   İngiliz basınında çıkan haberlere göre Kefren, ilk cinsel deneyimini yaşamak için Hong Konglu bir iş adamıyla 2.3 milyon euro (Yaklaşık 9 milyon TL) karşılığında anlaştı.İngiliz The Mirror gazetesinin haberine göre, bu anlaşma Almanya merkezli bir eskort sitesi aracılığıyla gerçekleşirken, Hong Konglu milyonerin ismi açıklanmadı.
   ITV'de yayımlanan "This Morning" (Bu Sabah) programının sunucularından Phillip Schofield, genç kadının açıklamaları karşısında şaşkınlığın gizleyememişti.Kefren, "Çok fakir bir ülkede yaşıyorum. Bu yüzden anne babama yardım etmem lazım" diyerek, aldığı kararı savunmuştu.
Posta




Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Bekaretini Sattı
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Halk müziğinin usta ismi hayatını kaybetti Halk müziğinin usta ismi hayatını kaybetti
Ünlü oyuncu gözaltına alındı Ünlü oyuncu gözaltına alındı
Yine öptürmedi dudaktan Yine öptürmedi dudaktan
Hamile pozları sosyal medyayı salladı Hamile pozları sosyal medyayı salladı
Kerem Bürsin'den üzücü haber Kerem Bürsin'den üzücü haber
Yeni saç modellerini tanıttı Yeni saç modellerini tanıttı
Yukarı Çık

Halk müziğinin usta ismi hayatını kaybetti
 Halk Müziğinin usta sanatçısı, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Öğretim...

Haberi Oku