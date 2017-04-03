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03 Nisan 2017 Pazartesi 11:45

Bekarlığa veda partisi düzenledi

Model Shanina Shaik reality yıldızı arkadaşı Nicole Williams'ın bekarlığa veda partisi verdi

Bekarlığa veda partisi düzenledi
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Bekarlığa veda partisi düzenledi
  Model Shanina Shaik reality yıldızı arkadaşı Nicole Williams'ın bekarlığa veda partisi verdi.Patide seksi bikinisiyle ve verdiği pozlarla Shanina Shaik olay oldu.Kusursuz fiziği, seksi kıvrımlarıyla dikkat çeken Shanina Shaik arkadaşlarıyla deniz kum güneşin tadını çıkarırken bikini izini saklamaktan da çekinmedi.


    Profesyonel sporcuların sevgili ve eşlerini konu alan realite şov WAGS’in yıldızı Nicole Williams’ın bekarlığa veda partisi için Hawaii’de bulunan Shanina Shaik ve arkadaşları sosyal medya için seksi kalçalarının da fotoğrafını çekmekten geri kalmadı.
Medyaradar

 
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Nicole WilliamsShanina Shaik
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