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"Ben inşaat işçisi bir babanın kızıyım. Yanlış anlaşıldım"

Sanatçı Seda Sayan önceki gün inşaat işçileri ile ilgili kullandığı kelimelerle alakalı bugün açıklamada bulundu

"Ben inşaat işçisi bir babanın kızıyım. Yanlış anlaşıldım"

Sanatçı Seda Sayan önceki gün inşaat işçileri ile ilgili kullandığı kelimelerle alakalı bugün açıklamada bulundu

06 Mart 2018 Salı 19:42
"Ben inşaat işçisi bir babanın kızıyım. Yanlış anlaşıldım"

 "Ben inşaat işçisi bir babanın kızıyım. Yanlış anlaşıldım"

    Sanatçı Seda Sayan önceki gün inşaat işçileri ile ilgili kullandığı kelimelerle alakalı bugün açıklamada bulundu.Seda Sayan kendisinin de bir inşaat işçisi babanın kızı olduğunu söyleyerek sözlerinin yanlış anlaşıldığını söyledi.Sayan şöyle konuştu "Ben inşaat işçisi bir babanın kızıyım. Yanlış anlaşıldım. İnşaat işçileri sendikası kulaktan duyma bilgilerle bir açıklama yapmış ve beni kınamışlar. Ben gecekondu çocuğuyum. Benim babam bulduğu her işte çalışan bir insandı. Ben bununla hep gurur duydum."

   

   Sanatçı Seda Sayan'ın inşaat işçileriyle ilgili sözlerine İnşaat İşçileri Sendikası'ndan sert tepki gelmişti.İnşaat İşçileri Sendikası Örgütlenme Sekreteri Yunus Özgür, Sayan'ın sözlerine şu ifadelerle tepki göstermiş ve şunları söylemişti; "Bu Seda Sayan'ın kendi ahlak anlayışını yansıtıyor. Kendisine 'şarlatan' diyebilirim. Aslında genel devletin, patronların işçiye bakış açısı. Onları insan yerine koymuyorlar. İnşaat işçilerinin iş cinayetlerine kurban gitmesine, kötü çalışma koşullarına, hakaret, aşağılama ve tehditlere maruz kalmasına TV’lerde yer verilmemesine dikkat çekilen açıklamada, “Seda Sayan gibi bir TV şarlatanının fantezilerine araç edilmemiz bizler için asla kabul edilemez bir durumdur” denildi.Nasıl ki inşaat baronları ve taşeron patronlarının gözünde biz işçilerin can bedeli birkaç kuruşluk “kan parasıyla” geçiştiriliyorsa, Seda Sayan gibilerinin gözünde de çocuk sahibi yapan birer ‘araç' gibi görülüyoruz. Seda Sayan söylediği bu sözlerle nasıl bir insani ve ahlaki anlayışa sahip olduğunu ortaya koyuyorsa, aynı zamanda burjuva sınıfın emekçiler hakkındaki düşüncelerine de tercüman oluyor. Bu yüzden Seda Sayan'a bir söz, işçinin hakkını gasp eden patron sınıfına ve emekçilerin yaşamını açlık, sefalet, yoksulluk ve yoksunlukla yozlaştıran bu lanet düzene birçok söz söylememiz gerekiyor.

   

 

Anahtar Kelimeler:
Seda Sayan
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