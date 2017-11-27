"Ben o parmağı ısırırım"

Ünlü popçu Hande Yener, Aylin Çoşkun ile bir fotoğrafını Aylin Çoşkun sosyal medya üzerinden paylaştı. Hande Yener’le dostluk ötesinde bir de iş münasebeti bulunan ve klip çekiminde yönetmen koltuğuna Yener’i oturtan Aylin Coşkun vaktinin büyük bir kısmını geçirdiği yakın dostuyla çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Aralarındaki samimiyeti her fırsatta dile getiren şarkıcı Aylin Coşkun, yaptığı bu paylaşımla takipçilerini şaşırttı. Kimileri; “Ama ben o parmağı ısırırım” notuyla paylaşılan bu fotoğrafı yapmacık bulurken kimi takipçileri de böylesi bir samimiyeti sürdüren ikilinin magazin dünyasına örnek olması gerektiğini savundu.

Sözcü