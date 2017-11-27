Ünlü popçu Hande Yener, Aylin Çoşkun ile bir fotoğrafını Aylin Çoşkun sosyal medya üzerinden paylaştı.
"Ben o parmağı ısırırım"
Ünlü popçu Hande Yener, Aylin Çoşkun ile bir fotoğrafını Aylin Çoşkun sosyal medya üzerinden paylaştı.
27 Kasım 2017 Pazartesi 16:08
"Ben o parmağı ısırırım"
Ünlü popçu Hande Yener, Aylin Çoşkun ile bir fotoğrafını Aylin Çoşkun sosyal medya üzerinden paylaştı. Hande Yener’le dostluk ötesinde bir de iş münasebeti bulunan ve klip çekiminde yönetmen koltuğuna Yener’i oturtan Aylin Coşkun vaktinin büyük bir kısmını geçirdiği yakın dostuyla çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Aralarındaki samimiyeti her fırsatta dile getiren şarkıcı Aylin Coşkun, yaptığı bu paylaşımla takipçilerini şaşırttı. Kimileri; “Ama ben o parmağı ısırırım” notuyla paylaşılan bu fotoğrafı yapmacık bulurken kimi takipçileri de böylesi bir samimiyeti sürdüren ikilinin magazin dünyasına örnek olması gerektiğini savundu.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.