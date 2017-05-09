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09 Mayıs 2017 Salı 09:31

Benim dekoltem daha iyi

Oyuncu Emre Karayel sosyla medya hesabından paylaştığı fotografa "benim dekoltem daha iyi" notu paylaşınca tıklanma rekoru aldı

Benim dekoltem daha iyi
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Benim dekoltem daha iyi
   Oyuncu Emre Karayel sosyla medya hesabından paylaştığı fotografa "benim dekoltem daha iyi" notu paylaşınca tıklanma rekoru aldı.Bu sene 22. kez düzenlenen Sadri Alışık Ödül Törenleri çok sayıda ismin katılımıyla gerçekleştirildi. Geceye katılan isimler kırmızı halı üzerinde muhabirlere poz vermeyi de ihmal etmedi. Oyuncu Emre Karayel, geceye katılan meslektaşı Ceren Moray ile objektiflere gülümserken ortaya çıkan kareyi sosyal medya hesabından esprili bir şekilde paylaşmayı ihmal etmedi.
   Ceren Moray’ın cesur dekoltesi üzerinden göndermede bulunan Emre Karayel, poz verirken açılmış gömleğini kast ederek hesabından paylaştığı fotoğrafa; “Benim dekoltem daha iyi” notunu düştü. Bir Kadın Bir Erkek dizisiyle geniş bir kitle tarafından tanınan Karayel’in bu esprili paylaşımı çok sayıda beğeni alırken gelen yorumlar da dikkat çekti.

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Anahtar Kelimeler
Emre KarayelCeren Moray
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