Bensu Soral Fashion Week İstanbul'a damgasını vurdu

İçerde dizisinin başarılı oyuncusu Bensu Soral, Fashion Week İstanbul'a, organizasyonun sponsorlarından Magnum'un onur konuğu olarak katıldı.Bensu Soral, göğüs dekolteli elbisesiyle organizasyona damga vurdu. Bu yıl aynı markanın Cannes'daki özel partisinde de Türkiye'yi temsil eden Soral, "Bu organizasyon Türk modası için çok büyük önem taşıyor. Özel davetli olarak burada yer almaktan mutluluk duyuyorum" dedi. Ünlü oyuncu Bensu Soral, onur konuğu olarak katıldığı etkinlikte derin göğüs dekolteli siyah kıyafet seçimi ve makyajıyla, moda otoritelerinden tam not aldı.

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