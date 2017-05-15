Bensu Soral sözlü tacize uğradı

Oyuncu Bensu Soral trafik magandasının sözlü tacizine uğradı.Show Tv'nin başarılı dizisi İçerde'nin Melek ismiyle oynayan güzel oyuncusu Bensu Soral trafikte sözlü tacize uğradı.
Motosiklet tutkusuyla tanınan oyuncu Bensu Soral'ın geçen günlerde trafikte bir magandanın sözlü tacizine uğradığı ortaya çıktı.Sekiz yıldır ehliyeti olan güzel oyuncu, başından geçen tatsız olayı sevgilisi Hakan Baş ile paylaştı.İddiaya göre Hakan Baş, Soral’ın tek başına motosikletle dolaşmasını yasakladı. Posta’ya konuşan Soral, “Daha önce de otomobilinin direksiyonunu üzerime kırıp, beni sıkıştırmaya çalışanlar olmuştu. Artık Bostancı sahilinde bisikletle tur atıyorum” dedi.