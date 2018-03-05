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Benzincide yaşanan cinsel ilişki sonucu öldü

 ABD'de yaşayan ponpon kadın Cayley Mandadi benzincide girdiği cinsel ilişki sırsında hayatını kaybetti.

Benzincide yaşanan cinsel ilişki sonucu öldü

 ABD'de yaşayan ponpon kadın Cayley Mandadi benzincide girdiği cinsel ilişki sırsında hayatını kaybetti.

05 Mart 2018 Pazartesi 15:52
Benzincide yaşanan cinsel ilişki sonucu öldü

Benzincide yaşanan cinsel ilişki sonucu öldü

   ABD'de yaşayan ponpon kadın Cayley Mandadi benzincide girdiği cinsel ilişki sırsında hayatını kaybetti.Mark Howerton, 19 yaşındaki ponpon kadın Cayley Mandadi ile ABD'nin San Antonio şehrinde cinsel ilişkiye girdiği sırada şiddet uyguladı. Genç kadın bunun üzerine yaşamını yitirdi. Howerton, tecavüz ve cinayet iddiasıyla tutuklandı. 19 yaşındaki Cayley Mandadi, 22 yaşındaki Howerton ile girdiği cinsel ilişki sonrasında yaşamını yitirdi. Polis, cinayet zanlısı olarak belirlediği Howerton’ın peşine düştü.

   Howerton, Mandadi’yi öldürdüğü iddialarını reddetti ve girdikleri sert cinsel ilişki sonucu kızın hayatını kaybettiğini ifade etti. Genç kadının ölümünden bir süre önce eski erkek arkadaşları hakkında tartışmaya başladıklarını belirten Howerton, Cayley’in aşırı derecede içki içtiğini ve ecstasy içtiğini öne sürdü.Mandadi ile ilişkiye girmek için benzin istasyonunda durduklarını anlatan Howerton, “Sert takıldık” dedi.

   İlişkiden sonra Mandadi’nin kendisini iyi hissetmediğini anlatan Howerton, “Onu hemen hastaneye götürdüm” dese de Doktorlar, hastaneye geldiğinde 19 yaşındaki kadının beyin ölümünün gerçekleştiğini ifade etti.Kadının bir arkadaşı ise polise verdiği ifadede Howerton’ın bir zamanlar Mandadi’nin yurt odasını darmadağın ettiğini ve onu balkondan atmakla tehdit ettiğini, kadının Howerton’dan korktuğunu söyledi. Adli tıp raporu da kadının vücudunın baştan aşağı çürükler ve çiziklerle kaplı olduğunu, her iki göz kapağının da şişmiş ve çürümüş olduğunu ortaya koydu.Sözcü'nün haberine göre polis, kadının ölümünün fiziksel şiddet içeren cinsel saldırı sonucu olduğuna karar verdi. Howerton’ın avukatı müvekkilinin masum olduğunu iddia etti.

Son Güncelleme: 05.03.2018 13:03
Anahtar Kelimeler:
Cayley MandadiCinsel İlişki
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