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Bergüzar Korel iddialı kıyafeti ile dikkat çekti

 Bergüzar Korel sahneye çıktığı kıyafeti ile tüm dikkatleri üzerine topladı.

Bergüzar Korel iddialı kıyafeti ile dikkat çekti

 Bergüzar Korel sahneye çıktığı kıyafeti ile tüm dikkatleri üzerine topladı.

29 Mart 2019 Cuma 16:10
Bergüzar Korel iddialı kıyafeti ile dikkat çekti

Bergüzar Korel iddialı kıyafeti ile dikkat çekti

   Bergüzar Korel sahneye çıktığı kıyafeti ile tüm dikkatleri üzerine topladı.Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, son günlerdeki cesur ve iddialı kıyafetleriyle dikkat çekiyor. Korel dün de derin bacak dekolteli 20 bin TL değerinde bir elbise ile sahneye çıktı.Halit Ergenç ile başrolü paylaştığı Vatanım Sensin adlı dizi final yaptıktan sonra bir süredir ekranlarda göremediğimiz Bergüzar Korel, son günlerdeki stiliyle dikkat çekiyor.

   Bergüzar Korel, öncesinde de oldukça şık giyinen bir oyuncuydu fakat, şu sıralar tercih ettiği kıyafetlerle daha da öne çıkmış durumda. Her kıyafetinde genel olarak göğüs ve bacak dekoltesi tercih eden Korel, dün de bir etkinlik için sahneye çıktı ve Raisa Vanessa markasına ait 20 bin TL’lik, derin bacak dekolteli bir elbise tercih etti.Ünlü oyuncunun artık dizi setlerine dönmeyecek olmasının bunda büyük bir etkisi olabilir. Zira 15 yıl sonra yeniden tiyatro sahnesine dönmeye hazırlanan Korel, “Dizi setleri beni çok yordu, dönmeyeceğim. Bu şekilde hayatımdan çok memnunum. Aileme, arkadaşlarıma zaman ayırabiliyorum” diyerek rahatladığını dile getirmişti.

(Sözcü)

Anahtar Kelimeler:
Bergüzar Korel
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