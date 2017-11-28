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Bikini koleksiyonu büyük beğeni kazandı

Ünlü model Emily Ratajkowki bikini koleksiyonu hayranları ile paylaştı.

Bikini koleksiyonu büyük beğeni kazandı

Ünlü model Emily Ratajkowki bikini koleksiyonu hayranları ile paylaştı.

28 Kasım 2017 Salı 15:14
Bikini koleksiyonu büyük beğeni kazandı

Bikini koleksiyonu büyük beğeni kazandı

   Ünlü model Emily Ratajkowki bikini koleksiyonu hayranları ile paylaştı.Seksi paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen ünlü model Emily Ratajkowski, yeni bikini koleksiyonuyla da dikkat çekiyoSosyal medyayı etkin kullanan isimlerden Emily Ratajkowski, Inamorata adlı yeni bikini koleksiyonunun tanıtımını da yine Instagram hesabından duyurdu.Markasına ait bikini tasarımlarının tanıtımı için karşısına geçen model, verdiği birbirinden seksi pozlarla da dikkat çekti. Tasarımlara kendi çizgisini yansıtan Emily’nin yeni koleksiyonunda seksapalite öne çıkıyor.Leopar desenlerinin, puantiyelerin hakim olduğu koleksiyonda geçmişin izlerini de görmek mümkün. Vücuda oturan formlarıyla da nefes kesen modellerin fiyatları 300 TL ila 700 TL arasında değişiyor.

Sözcü

Anahtar Kelimeler:
Emily Ratajkowki
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