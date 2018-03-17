Bikini tanıtımına devam

Emily Ratajkowski sosyal medya şowlarına devam ediyor.Geride bıraktığımız Şubat ayının son günlerinde hakkında çıkan evlilik haberleriyle gündeme gelen model Emily Ratajkowski sosyal medya hesabından bikini tanıtımı yapmayı sürdürüyor.Oyuncu Sebastian Bear-McClard ile New York'ta düzenlenen sade bir nikah töreniyle dünya evine giren 26 yaşındaki model, evlilik haberini hayranlarına sosyal medya aracılığıyla duyurmuştu. Kocasıyla birlikte lüks bir balayı tatili geçiren ve bu özel zamanında çektiği cesur karelerle sosyal medya takipçilerini heyecanlandıran Emily paylaşımlarına ara vermeden devam ediyor. 17 milyona yaklaşan takipçisiyle bikini paylaşımlarına devam eden ve evlenmesine rağmen paylaşımlarına ara vermeden devam edeceğini gösteren genç isim bu defa bir bikini altı tanıttı. 75 dolar değerindeki bikini altını giyerek banyosundaki aynanın karşısına geçen Emily göğüslerini elleriyle kapattı.

Sözcü