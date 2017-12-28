Bikinili hosteslerin takvimi olay oldu

Vietnam Hava Yolları'nın hosteslerinin bikinili 2018 takvimi olay oldu.Vietnam havayolu şirketi VietJet uluslararası mankenlerden oluşan 2018 takvimini piyasaya sürdü. Raflarda yerini aldığı andan itibaren büyük tartışmalara yol açan Vietnam havayolunun başındaki dert sadece bu eleştiriler değil. Uçuş ağını Müslüman ülkeleriyle de genişletmeye çalışan havayolu, bikinili mankenlerden oluşan 2018 takvimi yüzünden yıllık hedeflerine ulaşmayı bırakın o Müslüman ülkelerle iş yapamama riski taşıyor.VietJet havayolları “2018 takvimi aslında bizim havayollarımızın ne kadar da üst kalite bir hizmet sunduğunu gösterme amacıyla ortaya çıktı” diye açıklama yaptı.Takvim, havaalanı terminallerinde, pistte ve uçak içinde “çalışıyor” gibi yaparak poz veren, bikinili kadınlardan oluşuyor. Takvim, havaalanı terminallerinde, pistte ve uçak içinde “çalışıyor” gibi yaparak poz veren, bikinili kadınlardan oluşuyor.Takvimde yer alan hiçbir manken VietJet havayollarında çalışmasa da firma, seksi modellerle ne kadar modern bir çizgiye sahip olduklarını göstermek istediklerini belirtiyor.

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