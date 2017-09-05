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Bikinisi ile poz verdi ve:"Sadelik sahtelik sevmez" dedi

90'lı yılların gözde şarkıcısı Pınar Aylin bikinisi ile poz verdi ve "sadelik sahttelik sevmez" dedi

Bikinisi ile poz verdi ve:"Sadelik sahtelik sevmez" dedi

90'lı yılların gözde şarkıcısı Pınar Aylin bikinisi ile poz verdi ve "sadelik sahttelik sevmez" dedi

05 Eylül 2017 Salı 14:48
Bikinisi ile poz verdi ve:"Sadelik sahtelik sevmez" dedi

Bikinisi ile poz verdi ve:"Sadelik sahtelik sevmez" dedi

   90'lı yılların gözde şarkıcısı Pınar Aylin bikinisi ile poz verdi ve "sadelik sahttelik sevmez" dedi.Sosyal medya platformlarının artması ve hemen herkesin bu kanallar üzerinden günlük hayata dair fotoğraflarını paylaşmaya başlamasıyla birlikte, filtre programı kullanımları çığ gibi arttı. Paylaşımlarında her zaman için güzel ve çekici görünmek isteyen kullanıcılar filtre uygulamalarına yüklenirken Pınar Aylin gibi kimi isimler de tercihini doğal paylaşımlardan yana kullandı. Şarkılarıyla 90'lı yıllara damga vuran 45 yaşındaki Pınar Aylin, bikinili bir karesini hesabından paylaşırken "Sadelik sahtelik sevmez" notunu düştü. Aylin bu paylaşımıyla son zamanlarda özellikle ünlü isimlerin fotoğraflarında artan filtre kullanımına göndermede bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Pınar Aylin
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