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Bikinisi ile sokaklarda kaykay yaptı

 Model Doutzen Kroes biknisi ile Miami sokaklaında kaykay yaptı.

Bikinisi ile sokaklarda kaykay yaptı

 Model Doutzen Kroes biknisi ile Miami sokaklaında kaykay yaptı.

29 Mart 2019 Cuma 16:32
Bikinisi ile sokaklarda kaykay yaptı

Bikinisi ile sokaklarda kaykay yaptı

   Model Doutzen Kroes biknisi ile Miami sokaklaında kaykay yaptı.Hollandalı model Doutzen Kroes, bikinisiyle Miami sokaklarını birbirine kattı. Kroes, bir markanın reklam çekimleri için tanga bikinisiyle kaykaya binerken görüntülendi.

   34 yaşındaki Hollandalı model Doutzen Kroes, bir mayo markasının çekimleri için açık kahve tanga bikinisiyle kaykay üzerine çıktı.Spor mayo tanıtımı için tüm enerjikliği fotoğraflarda vurgulamak istediler.

   Kroes, Miami'nin sakin bir caddesinde kaykay üzerinde resmen şov yaptı.Reklam çekimi sırasında son derece keyifli olduğu gözlenen Kroes, uzun süre obkektif karşısındaydı.

(Haberler)

Anahtar Kelimeler:
Doutzen KroesKaykay
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