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12 Nisan 2017 Çarşamba 14:27

Bindiği taksiciye tecavüz etti

  ABD'nin Ohio kentinde 23 yaşındaki Brittany Carter, bir taksiciye bıçak soruyla tecavüz ettiği gerekçesiyle tutuklandı.

Bindiği taksiciye tecavüz etti
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Bindiği taksiciye tecavüz etti
    ABD'nin Ohio kentinde 23 yaşındaki Brittany Carter, bir taksiciye bıçak soruyla tecavüz ettiği gerekçesiyle tutuklandı.28 Ocak'ta gerçekleşen olayda Carter  telefonla taksi çağırdı. Carter ve beraberinde taksiye bindiği 20 yaşındaki Corey Jackson bir süre sonra 29 yaşındaki taksiciye bıçak çekti.
  Jackson bıçağını taksicinin boğazına dayarken, Carter'ın taksiciye tecavüz ettiği belirtildi. Polis yetkilileri konuyla ilgili olarak, "Bunu neden yaptığını bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.
   İkilinin tecavüzden sonra taksicinin 32 dolarını alarak olay yerinden kaçtıkları ifade edildi.
Taksicinin olayı polise bildirmesi üzerine 23 yaşındaki Brittany Carter tutuklandı, suç ortağı Corey Jackson ise halen aranıyor.
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