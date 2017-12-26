Bir bardak su içip 2 milyon TL kazanacak

Oyuncu Ozan Güven kendisine yapılan reklam teklifini kabul ederse evet derse servet kazanacak.Fi dizisinde canlandırdığı 'Can Manay' karakteriyle büyük beğeni toplayan, Cem Yılmaz'ın yeni filmi 'Arif v 216' ile sinemada da boy göstermeye hazırlanan Ozan Güven, ünlü markaların gözdesi oldu. Oyuncu Ozan Güven, geçen günlerde bir otomobil markasının reklam teklifine 'evet' dedi. Başarılı oyuncuya gelecek başka bir teklif ise dudak uçuklatacak cinsten.

Habertürk'te yer alan habere göre; 'Fi' dizisindeki su içme sahneleriyle dikkat çeken Ozan Güven'i, bir su markası reklam yüzü yapmak istiyor. İddiaya göre; marka, reklam filmi için 42 yaşındaki oyuncuya 2 milyon TL'lik teklifte bulunmaya hazırlanıyor. Ozan Güven, teklifi kabul ederse ocak ayında kamera karşısına geçecek.