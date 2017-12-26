Bir haftada iki kez hastanelik oldu

Sanatçı Reyhan Karaca'yı talihsizlik peşini bırakmıyor.Talihsiz olayı basınla paylaşan ses sanatçısı Onur Akay, Reyhan Karaca'nın bir hafta içinde iki kez hastanelik olduğunu ve zor günler geçirdiğini Instagram adresinden duyurdu. Karaca'nın sargıya alınmış bacağının fotoğrafını paylaşan Akay, “Sevgili arkadaşımız Reyhan Karaca, 2017'nin son günlerinde bir hafta içinde iki kez hastanelik oldu.Saç derisinde meydana gelen lezyonlara operasyon yapıldı ve daha sonra yeniden hastaneye kaldırılan Karaca'nın, Patella kırıkları olarak bilinen diz kapağı kırıkları teşhisi ile bacağı sargıya alındı. Kendisine acil şifalar dilerim” ifadelerini kullandı.

Sözcü