Oyuncu Ezgi Mola, referandum süresince yaşanan kaosa ve siyasilerin tutumuna sert çıktı. Referandum sürecinin bir parti mücadelesine dönüştüğünün altını çizen güzel sanatçı,Ezgi Mola sosyal medya hesabından referanduma yönelik bir farkındalık paylaşımı yaptı.Ezgi Mola paylaşımında, “Bu Evet-Hayır parti mücadelesi olmaya başladı. Unuttuğumuz şey sistemin değişmesine ‘Evet’ ya da ‘Hayır’ diyeceğiz. Başkanlık sistemi ne? Bunu bilelim… Ve bir partiye oy vermiyoruz. Unutmayalım” ifadelerini kullandı. Böylece Rzgi Mola da referandum öncesinde takipçilerine ve basın aracılığıyla vatandaşlara bilinçli oy kullanma tavsiyesinde bulunan sanatçılar arasında yerini aldı. İşte o paylaşım….
Bir partiye oy vermiyoruz
Ezgi Mola, referandum süresince yaşanan kaosa ve siyasilerin tutumuna sert çıktı
Oyuncu Ezgi Mola, referandum süresince yaşanan kaosa ve siyasilerin tutumuna sert çıktı. Referandum sürecinin bir parti mücadelesine dönüştüğünün altını çizen güzel sanatçı,Ezgi Mola sosyal medya hesabından referanduma yönelik bir farkındalık paylaşımı yaptı.Ezgi Mola paylaşımında, “Bu Evet-Hayır parti mücadelesi olmaya başladı. Unuttuğumuz şey sistemin değişmesine ‘Evet’ ya da ‘Hayır’ diyeceğiz. Başkanlık sistemi ne? Bunu bilelim… Ve bir partiye oy vermiyoruz. Unutmayalım” ifadelerini kullandı. Böylece Rzgi Mola da referandum öncesinde takipçilerine ve basın aracılığıyla vatandaşlara bilinçli oy kullanma tavsiyesinde bulunan sanatçılar arasında yerini aldı. İşte o paylaşım….