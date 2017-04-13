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13 Nisan 2017 Perşembe 16:25

Bir partiye oy vermiyoruz

Ezgi Mola, referandum süresince yaşanan kaosa ve siyasilerin tutumuna sert çıktı

Bir partiye oy vermiyoruz
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Bir partiye oy vermiyoruz
   Oyuncu Ezgi Mola, referandum süresince yaşanan kaosa ve siyasilerin tutumuna sert çıktı. Referandum sürecinin bir parti mücadelesine dönüştüğünün altını çizen güzel sanatçı,Ezgi Mola  sosyal medya hesabından referanduma yönelik bir farkındalık paylaşımı yaptı.Ezgi Mola paylaşımında, “Bu Evet-Hayır parti mücadelesi olmaya başladı. Unuttuğumuz şey sistemin değişmesine ‘Evet’ ya da ‘Hayır’ diyeceğiz. Başkanlık sistemi ne? Bunu bilelim… Ve bir partiye oy vermiyoruz. Unutmayalım” ifadelerini kullandı. Böylece Rzgi Mola da referandum öncesinde takipçilerine ve basın aracılığıyla vatandaşlara bilinçli oy kullanma tavsiyesinde bulunan sanatçılar arasında yerini aldı. İşte o paylaşım….
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