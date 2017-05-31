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31 Mayıs 2017 Çarşamba 10:14

Bir tostu 39.bin liraya yedi

Konya'da yaşayan şeker hastası 45 yaşındaki Muhammet Tekin, bankadaki hesabından 39 bin lira çektikten sonra, otomobiliyle işyerine giderken aniden kan şekeri düştü.

Bir tostu 39.bin liraya yedi
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Bir tostu 39.bin liraya yedi
   Konya'da yaşayan şeker hastası 45 yaşındaki Muhammet Tekin, bankadaki hesabından 39 bin lira çektikten sonra, otomobiliyle işyerine giderken aniden kan şekeri düştü.Yolda durarak büfeden bir tost yemek isteyen Muhammet Tekin otomobilini çalışır halde bırakarak büfeye gitti.
   Büfede tost yerken aracın kimliğini belirlenemeyn bir kişi çalışır vaziyette bulunan otomobile yaklaştı ve ön koltukta poşet içinde bulunan 39.bin lirayı alarak kaçtı.Tostunu yedikten sonra otomobiline dönen Tekin, içinde parasının olduğu poşetin olmadığını fark edince polise haber verdi. Polis, parayı alıp kaçan şüphelilerin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.
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Anahtar Kelimeler
TostuKan Şekeri
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