Biri 3.cü diğeri 4.cü evliliğini bitirdi

Yeşilçam'ım ünlü oyuncusu Filiz Akın ile eski eşi Türker İnanoğlu’nun oğlu İlker İnanoğlu, Zeynep Mutlu 'dan ayrıldı. 2013’te Zeynep Mutlu ile Amerika-Miami’de evlenen çiftin 2016 yazından bu yana ayrılacaklarına dair söylentiler sıkça çıkıyordu.
Ancak 3.5 yıl süren evlilik geçenlerde sona erdi.Filiz Akın oğlunun yuvasını kurtarmak için çok uğraştı.Bu boşanma ile Zeynep Mutlu üçüncü, İlker İnanoğlu dördüncü evliliğini bitirmiş oldu.Zeynep Mutlu daha önce 2 (Tufan Kulaberoğlu, Serhat Soysal), İlker İnanoğlu 3 kere (Biricik Suden, Amerikalı Chloe, Yeşim Salkım) izdivaç yapmıştı.