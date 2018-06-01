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Bizim Hikaye'nin ünlü oyuncusuna uyuşturucu şoku

Ekranların sevilen dizisi Bizim Hikaye'nin ünlü oyuncusu aracında uyuşturucu ile yakalandı.

Bizim Hikaye'nin ünlü oyuncusuna uyuşturucu şoku

Ekranların sevilen dizisi Bizim Hikaye'nin ünlü oyuncusu aracında uyuşturucu ile yakalandı.

01 Haziran 2018 Cuma 18:00
Bizim Hikaye'nin ünlü oyuncusuna uyuşturucu şoku

Bizim Hikaye'nin ünlü oyuncusuna uyuşturucu şoku

Polis çevirmesinde içerisinde T.A ve ünlü oyuncu Yağız Can Konyalı'nın bulunduğu otomobil durduruldu. Otomobilin içerisinde bir koku olduğunu fark eden polis memurları ünlü oyuncu ve arkadaşı T.A.'yı otomobilden indirdi. Otomobilde yapılan aramada tütün ile karıştırılmış 19 gram uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi


Bir televizyon kanalında yayınlanan ‘'Bizim Hikaye' isimli dizinin başrol oyuncularından Yağız Can Konyalı'nın içerisinde bulunduğu otomobilden 19 gram uyuşturucu çıktı. Yıldız oyuncu ve otomobilde bulunan arkadaşı T.A. karakola götürülerek haklarında işlem yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gece saat 04.30 sıralarında yaptığı yol uygulaması sırasında içerisinde T.A ve ünlü oyuncu Yağız Can Konyalı'nın bulunduğu otomobili durdurdu.

OTOMOBİLDEKİ KOKU POLİSİN DİKKATİNİ ÇEKTİ


Otomobilde bulunan Konyalı ve T.A., GBT'den kontrolünden geçirildi. Yapılan işlemler sırasında otomobilin içerisinde bir koku olduğunu fark eden polis memurları ünlü oyuncu ve arkadaşı T.A.'yı otomobilden indirdi. Otomobilde yapılan detaylı aramalar sırasında tütün ile karıştırılmış 19 gram uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi. Polis karakoluna götürülerek ifadeleri alınan Konyalı ve arkadaşı serbest bırakıldı,,

Son Güncelleme: 01.06.2018 15:15
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