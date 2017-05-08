Bodrum'a yerleşti

Oyuncu ,şarkıcı Şevval Şam diğer ünlüler gibi Bodrum'a yerleşmeye karar verdi.Bodrum Masalı dizi ekibi, Rixos Premium Bodrum'un düzenlediği 'Yaza Merhaba' partisine katıldı. 500 davetlinin yer aldığı gecede Alperen Duymaz ve Hilmi Cem İntepe zeybek şovu yaparken, Şevval Sam ve Dilan Çiçek Deniz de şarkılar söyledi.
Sahne öncesi konuşan Şevval Sam, Bodrum'a yerleştiğini açıkladı. Tabiatın içinde olmayı tercih ettiğini anlatan şarkıcı, ''Burası İstanbul defterini kapatmama vesile oldu. Bodrum'a yerleşmeye karar verdim. Doğası beni çekti. En büyük lüksüm, yan komşumdan aldığım yumurta ve süt oldu'' dedi.