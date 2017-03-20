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20 Mart 2017 Pazartesi 07:58

Bodrum'da nişanlandı

 Trabzonspor’un teknik direktörü Ersun Yanal Bodrum'da nişanlandı.

Bodrum'da nişanlandı
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Bodrum'da nişanlandı
   Trabzonspor’un teknik direktörü Ersun Yanal Bodrum'da nişanlandı.Hafta sonu takımının Galatasaray galibiyetinin ardından Bodrum’a gelen Ersun Yanal yaklaşık iki yıldır birlikte olduğu İren Ağan ile nişanlandı. Muğla’nın Bodrum İlçesi’nde yaşayan eski CHP’li Belediye Başkanı Mazlum Ağan’ın kızı İren Ağan (29) ile yaklaşık iki yıldır birlikte olan Trabzonspor’un teknik direktörü 56 yaşındaki Ersun Yanal, Mandarin Otel’de nişanlandı. Nişan törenine Mazlum Ağan, eşi Asuman Ağan, kız kardeşi Deniz Ağan ve yakınları katıldı. Son derece sade ve az sayıda katılımcının bulunduğu nişan törenine basın mensupları alınmadı.
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