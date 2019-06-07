Bodrum'da sahillerinde Aleyna Tilki fırtınası





İstanbul sosyetesinin ünlü isimleri bayram tatili için adeta Bodrum'a akın etti. Bodrum'u tatil için seçenler arasında Aleyna Tilki de bulunuyor. Önceki gün denizin ve güneşin keyfini çıkaran genç şarkıcı yeşil bikinisiyle dikkat meraklı bakışları üzerinde toplamayı başardı.



Makyöz Rıfat Yüzüak ile geldiği beachte denize girip çıkan Tilki’yi aynı yerde denize giren tatilciler ilgi ile izlediler. Yeşil bikinisi ile plajın yıldızı olan Tilki, hayranları ile bol bol fotoğraf çekti.

YouTube’da en çok izlenen Türk şarkıcı ünvanını elinde bulunduran Aleyna Tilki'nin bir klibi 3 yıl önce 300 milyondan fazla izlenmişti.



TWITTER ŞOKU YAŞAMIŞTI

Tilki'nin Twitter hesabı, 13 yaşına girmeden önce açtığı için Twitter tarafından kapatılmıştı.

Tilki, hesabını daha sonra geri aldı ve durumu Instagram hesabından takipçilerine duyurmuştu: Abi Twitter kimliğimi ve 2000'li olduğumu deşifre etti. 13 yaşımdan önce Twitter kullanıp kuralları ihlal ettiğim için hesabımı kapattı. Şu an yeniden açtım hesabımı... Çoğu tweetim silindi. Off yaş 18 oldu bile ve hala sorun yaşıyorum. Twitter bile yaşımla uğraşıyor bıktım. Geri aldım, takip edin.



